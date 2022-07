Uittip: Magic Circus geeft vijf voorstellingen in Dordrecht

Oh là là! Een beetje de Parijse schilders­wijk Montmartre in Dordrecht

Je waande je heel even in Parijse sferen zondagmiddag in Dordrecht. Kunstenaars waren live met pencelen verfstreken op doeken aan het zetten. Muzikanten speelden fijne deuntjes. De zon was er ook. En natuurlijk het prachtige uitzicht vanaf het Groothoofd.

24 juli