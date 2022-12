Unieke aankoop van Jan Veth voor Dordrechts Museum: ‘Naar dit soort portretten is lang gezocht’

Waarom is deze aankoop zo uniek?

,,Van de zeker twaalf portretten die Jan Veth tijdens zijn bezoeken aan New York maakte, zijn alleen deze twee terug gevonden. De stukken zijn vanaf 18 januari te zien in de tentoonstelling Het oog van Jan Veth. We wilden hierin ook het Amerikaanse avontuur van Veth laten zien; Veth is heel bekend in Nederland maar zijn Amerikaanse verhaal is minder bekend. Terwijl dat wel een onderdeel is van zijn internationale carrière.”

Hoe heeft het museum deze twee portretten ontdekt?

,,Dat was eigenlijk toevallig. Op een kleine Amerikaanse veiling doken de twee portretten van het echtpaar Schniewind-Greeff op. Naar de Amerikaanse portretten van Veth was lang gezocht.”

Volledig scherm Curator Quirine van der Meer Mohr © Quirine van der Meer Mohr

Wat voor schilder was Jan Veth?

,,De Dordtse Jan Veth (1864-1925) was schilder, graveur, schrijver, criticus en kunsthistoricus. Als geliefd portrettist en invloedrijk schrijver van kunstkritieken begaf hij zich in het hart van de Hollandse kunstwereld. Veth ontwikkelde zich als één van de meest gewilde portretschilders van zijn tijd. Hij legde zijn modellen met uiterste precisie vast, dat werd ook in het buitenland opgemerkt.”

Hoe ging Veth bij deze portretten te werk?

,,De portretten zijn anders geschilderd dan Veth normaal deed. Het werktempo lag veel hoger in New York, hij was daar slechts voor een bepaalde tijd en hij had veel opdrachten. Dat is terug te zien in de opzet van de schilderijen; de snelle penseelstreken en grof uitgewerkte gelaatsuitdrukkingen.”

