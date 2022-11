Unieke show verlicht de regio: ‘Lichtbundels reiken kilometers ver’

De Drechtsteden staan sinds maandagavond letterlijk en figuurlijk in de spotlights. Het is een indrukwekkend schouwspel: bij vier bruggen en op het Drierivierenpunt dragen bewegende lichtbundels een verhaal uit. ,,Het is altijd spannend of het lichtspel goed te zien is”, zegt Jeroen Everaert.

De langzaam bewegende lichten die deinen over het water en kilometers ver de hemel in reiken, zorgen voor een uniek kijkspel. Van het ‘lichtballet’ op het Drierivierenpunt tot de Merwedebrug die ‘vleugels’ heeft gekregen. ,,Of de lichtshows goed te zien zijn, hangt van het weer af. Een vochtige lucht is het meest ideaal”, vertelt Everaert van Mothership, dat met kunstzinnige projecten verhalen vertelt.

De aanleiding voor het lichtspektakel Spotlights On is de Sint Elisabethsvloed (1421) van ruim zeshonderd jaar geleden. ,,De Sint Elisabethsvloed heeft de regio gevormd zoals deze nu is. Er is sindsdien veel geld en energie gestoken in het voorkomen van natte voeten. Nog steeds is het thema actueel.”

Volledig scherm De langzaam bewegende lichten die deinen over het water en kilometers ver de hemel in reiken, zorgen voor een uniek kijkspel. © Jeffrey Groeneweg

Volgens Everaert mogen inwoners van de Drechtsteden trots zijn op de kennis die de regio bezit om met water om te gaan. ,,Daar mogen weleens de spotlights op worden gezet.’’

Slechte timing

Toch klonk hier en daar ook wat kritiek op de timing van het lichtspektakel Spotlights On, vanwege de huidige energiecrisis. ,,Er is nog wel een aantal aanpassingen gedaan. De lampen zouden in eerste instantie tot 12 uur ’s avonds branden, dat is met een uur teruggeschroefd. Daarnaast is het evenement een dag korter, tot en met zaterdag. ,,Verder hebben we gebruikgemaakt van de zuinigste lampen die er maar zijn, het zijn nog zuinigere lampen dan ledverlichting.”

