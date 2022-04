‘Vader en zoon (7) op straat na sluiting bordeel Vogelbuurt’

Moet een 7-jarige jongen op straat komen te staan omdat zijn vader zijn huurflat in de Dordtse Vogelbuurt als bordeel gebruikte? Over die vraag gaat de Dordtse bezwaarschriftencommissie zich de komende twee weken buigen.

Burgemeester Wouter Kolff sloot de woning aan de Aalscholverstraat eind maart voor drie maanden, nadat de vreemdelingenpolitie er eind januari twee Zuid-Amerikaanse prostituees aantrof. Dat na een anonieme melding over illegale prostitutie en een komen en gaan van hoerenlopers. Volgens de Spaans sprekende dames hadden ze de woning via Airbnb gehuurd om er als prostituee te kunnen werken.

De twee slaapkamers waren ingericht als peeskamer. De politie vond er condooms, tissues, telefoons en een hoeveelheid contant geld. Op de prepaid telefoons stonden de nummers die hoorden bij seksadvertenties op Kinky.nl waarin de dames zich als Catalina en Samanta aanboden voor betaalde seks. Begin februari ging de politie terug en vond twee andere prostituees in de flat. Ook zij gaven toe dat ze de woning als bordeel gebruikten.

Omdat er geen vergunning voor was, sloot de burgemeester de woning wegens illegale prostitutie tot 29 juni en zegde Woonbron het huurcontract op met de bewoner, een 27-jarige man uit de Dominicaanse Republiek.

Zwarte lijst

Die maakt daartegen bezwaar. Hij raakt door de sluiting zijn woning kwijt en komt op een zwarte lijst te staan. Dat betekent dat hij en zijn zevenjarige zoon dakloos worden. Want met zijn WIA-uitkering en een paar toeslagen kan hij geen huis kopen of huren in de particuliere sector. ,,Daarom is het besluit onzorgvuldig genomen. De nadelen zijn onevenredig groot”, stelde zijn advocaat Fleur Buis voor de bezwaarschriftencommissie.

Volgens de man wist hij helemaal niets van het gebruik van zijn flat als bordeel. Hij raakte eind vorig jaar besmet met corona en liet zich verzorgen door zijn moeder in Veenendaal, terwijl hij zijn zoontje tijdelijk onderbracht bij zijn ex-vrouw in Zwijndrecht. Daarna verbleef hij een tijdje bij zijn broer in Antwerpen. Hij had zijn ex de sleutel van zijn flat gegeven om spullen voor zijn zoon te kunnen oppikken. Die gaf de sleutel weer door aan een vriendin die tijdelijke woonruimte zocht. Zij heeft volgens de twee misbruik gemaakt van hun vertrouwen en van de woning een bordeel gemaakt.

Kort geding

Volgens de gemeente had hij als huurder echter moeten controleren of zijn flat niet voor illegale zaken werd gebruikt. Dat Woonbron de sluiting gebruikt om de huur op te zeggen, kan de gemeente niet verweten worden, betoogde jurist Kevin Krastman. De ambtenaar prostitutiebeleid wil volgens hem wel een gesprek aangaan om te voorkomen dat vader en zoon dakloos worden.

Quote In de woning was nergens een kinderka­mer ingericht, alleen maar werkkamers voor de sekswer­kers Hans van der Klooster, Voorzitter commissie

De huurder en zijn advocaat spanden eerder een kort geding aan tegen de sluiting, maar dat verloren ze. De man was daar zelf niet bij aanwezig omdat hij op vakantie was in de Dominicaanse Republiek. Daardoor twijfelde de rechter aan zijn verhaal dat hij dakloos dreigt te raken. Zijn zoontje staat ook niet op zijn adres ingeschreven. Verder geloofde de rechter niets van de verklaringen van zijn moeder en broer, mede omdat uit pintransacties blijkt dat hij in de periode dat hij zogenaamd bij hen verbleef heeft gepind in Dordrecht, Zwijndrecht, Alkmaar en Antwerpen.

Ook de commissie twijfelt aan zijn verhaal. ,,In de woning was nergens een kinderkamer ingericht, alleen maar werkkamers voor de sekswerkers”, stelde voorzitter Hans van der Klooster. De reactie van de man: ,,Mijn zoon slaapt altijd bij mij omdat zijn bed kapot is.”

De flatwoning in de Aalscholverstraat in Dordrecht werd gebruikt als bordeel en is daarom voor drie maanden gesloten.

