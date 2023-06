Vak van leraar trekt meer dan honderd aanmeldingen voor meeloopdag op basisschool

Ex-kickbokser krijgt tien maanden cel voor aftuigen buurman

Na bijna acht maanden achter de tralies komt voormalig kickbokser D. R. (24) uit Dordrecht binnenkort vrij. De rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot een lichtere straf dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist voor het in elkaar beuken van zijn bovenbuurman in de Stierstraat.