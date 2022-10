Van ‘achter Hacke langs’ tot Achterhakkers: hoe deze bekende Dordtse plek aan haar naam kwam

COLUMN ‘Twee keer 188 kilometer, de penning­mees­ter van Oranje Wit zit met de gebakken peren’

Laat het even op u inwerken: je stapt dus met elkaar de bus in voor een rit van 188 kilometer, van Dordrecht naar Doornwerth en weer terug, om uiteindelijk geen seconde te spelen. Inderdaad, anno 2022 in een tijd met de meest moderne communicatiemiddelen en technieken overkwam het de Dordtse eersteklasser Oranje Wit bij het bezoek aan DUNO.

17 oktober