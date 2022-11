Van borrelen op een winterplein tot een grote lichtjesroute: dit is de decemberagenda van Dordrecht

Deze grote namen doen in december mee in de kerstshow Scrooge Live in Dordrecht

Dordrecht is in december voor de tweede keer het podium voor het televisiespektakel Scrooge, liet MAX in september weten. Nu is ook bekend welke bekende namen de rollen vervullen. Onder anderen André van Duin en Angela Groothuizen komen naar Dordrecht om mee te spelen in de musical die in het teken van kerst staat, maar ook van kinderarmoede.

11 november