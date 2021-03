Van de geroofde spaarcenten van oma Annie (87) kocht sportstudent Mohamed M. ‘leuke dingen’

VIDEO Annie (86) raakte na een telefoon­tje van ‘Frits de bankmede­wer­ker’ in één klap 18.000 euro kwijt

18 oktober De Dordtse Annie Sinoo-van der Sluis (86) werd door ‘bankmedewerker Frits’ aan de telefoon opgelicht. Haar complete rekening werd in no time geplunderd. En dat bij een vrouw die al jarenlang geld spaarde omdat ze, nadat haar man overleed, geen cent te makken had. ,,Ik kan weer helemaal opnieuw beginnen.’’