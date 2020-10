Van een ton per jaar verdienen naar dakloos: ‘Stond ik ineens met een koffer met kostuums tussen de junks’

Kuipers is ervaringsdeskundige. Maar zijn grootste probleem is niet het geld, maar het feit dat hij geen tijd meer heeft om zich op te winden. Hij heeft uitgezaaide kanker. ,,Volgens de artsen had ik al dood moeten zijn, maar ik ben een vechter. Ik leef in geleende tijd.’’ Reden te meer dus om deze zaterdag nog, op een Wereldarmoededag die vanwege corona verder ongemerkt aan Dordrecht voorbij gaat, zijn verhaal te vertellen: ,,Ik hoop dat het anderen helpt, maar vooral dat die instanties eens na gaan denken over waar ze mee bezig zijn.’’