Van saaie verkeersader naar groene stadswijk; dit is hoe de Spuiboulevard er in 2028 uit moet gaan zien

De saaie Spuiboulevard in Dordrecht, met zijn lege kantoren en drukke verkeer, ondergaat een complete metamorfose. In 2028 is het een groene stadswijk en een levendige poort naar de binnenstad.