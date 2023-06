Vandaag kans op bewolkte dag in Dordrecht

COLUMN Je ziet door de stickers het bos niet meer

Goed, ik leg het nog één keer uit… vooral aan mezelf eigenlijk, want ik zie momenteel door de bomen even het bos niet meer. En nee, dat was geen bewuste woordspeling, maar hij komt nu wel even lekker uit, want precies dáár draait het nou juist om bij dat stickertje op uw brievenbus. Namelijk welke twee woordjes daarop staan…