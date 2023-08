Vechtpartij in vluchtelingenopvang zet verhoudingen in de buurt op scherp: ‘Wij zijn er ook nog’

Matthea (25) verhuisde naar Oeganda om kinderen te helpen: ‘Was niet het plan, maar dit heeft nu mijn hart’

Ze ging naar Oeganda voor een jaar vrijwilligerswerk. Althans, dat was het plan van Matthea (25). Nu zijn we bijna twee jaar verder en gaat ze er voorlopig niet meer weg uit Afrika. Daar heeft de Dordtse zo haar redenen voor. ,,Ik heb het gevoel dat ik mezelf hier nuttiger kan maken dan in Nederland.’’