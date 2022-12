Veel minder overlast van jongeren in Sliedrecht: ‘De groep lijkt uit elkaar gevallen’

Er was de eerste helft van dit jaar fors minder jeugdoverlast in Sliedrecht dan het jaar ervoor. Of althans: er zijn 50 procent minder meldingen van gedaan. ‘Het lijkt erop dat de groep uit elkaar is gevallen.’

Dat het aantal zo fors is gedaald, wijten burgemeester en wethouders van het baggerdorp onder meer aan de inzet vanuit politie, gemeente en jongerenwerk. ,,Vorig jaar is er veel overlast geweest van een groep jongeren in de Weren. Vanuit politie, gemeente en jongerenwerk is fors ingezet op deze groep om verdere escalatie te voorkomen.”

Dit lijkt volgens hen vooralsnog gelukt te zijn: ,,De groep lijkt uit elkaar gevallen te zijn en een deel van de jongeren heeft de weg naar Elektra weten te vinden, waardoor zij minder op straat hangen en daar minder overlast veroorzaken”, aldus B en W in een informatiebrief over het ‘Gezamenlijk Veiligheidsbeeld’ dat is opgesteld door de Veiligheidsalliantie Rotterdam.

Quote Dit jaar mag er wel weer vuurwerk afgestoken worden. Het is een plausibel scenario dat de jeugd dit veelvuldig zal doen Burgemeester en wethouders van Sliedrecht

Daar staat ook in dat het aantal meldingen van jeugdoverlast de eerste helft van dit jaar dus met 50 procent is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. ,,Dit komt overeen met het gemeentelijk beeld en het beeld van de lokale politie.”

Extra boa's tijdens de jaarwisseling

Om het aantal meldingen ‘beperkt’ te houden, worden tijdens de jaarwisseling extra boa’s ingezet. Er komen namelijk nu al wel klachten binnen over vuurwerk in Sliedrecht. ,,De afgelopen twee jaar is er een algeheel vuurwerkverbod van kracht geweest in Nederland tijdens de jaarwisseling. Dit jaar mag er wel weer vuurwerk afgestoken worden. Het is een plausibel scenario dat de jeugd dit veelvuldig zal doen; al dan niet met illegaal vuurwerk of buiten de toegestane tijden.”

