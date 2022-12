Veerhalte Nieuw-Lekkerland klaar voor toekomst met waterbus

De waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht vaart nog maar één keer per uur

De waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht vaart nog maar één keer per uur. Alleen in de ochtendspits doet lijn 20 van Blue Amigo nog elk half uur de haltes in onder meer Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk aan. Personeelsgebrek is de reden.

