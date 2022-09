Veertien appartementen voor starters en jonge stellen in oude Euro Cinema

Buschauf­feurs leggen werk neer bij FNV-sta­king, tal van ritten vallen uit: ‘Het stressni­veau is hoog’

Enkele tientallen buschauffeurs van Qbuzz hebben vandaag het werk neergelegd. Reizigers in het stads- en streekvervoer in Dordrecht, de Alblasserwaard en rond Schelluinen moeten daardoor vandaag maar afwachten of en hoe ver ze met de bus kunnen reizen.

6 september