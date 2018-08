Inspectie: veiligheid Kijfhoek is structureel in gevaar

UPDATE Vermist jongetje (3) naar ziekenhuis na val in water Vondelpark Papen­drecht

5 augustus Een 3-jarig jongetje is vanmiddag in het Papendrechtse Vondelpark uit het water gehaald door de brandweer nadat hij een halfuurtje zoek was. De peuter is in kritieke toestand met een spoedtransport in de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.