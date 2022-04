Veiligheidsregio: beroepsbrandweer nodig in Zwijndrecht en Ambacht

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zint op mogelijkheden om de brandweer in Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht overdag beroepsbezetting te geven. De drie korpsen rukken jaarlijks bijna zeshonderd keer uit. ,,Dat is zo vaak, dat het met vrijwilligers bijna geen doen is’’, vertelt beleidsadviseur brandweerzorg Ron Baijens.

Tot echte problemen heeft dat vooralsnog niet geleid, prijst hij zich gelukkig: ,,Maar het gebeurt wel dat we de tweede tankautospuit niet kunnen bemannen, of dat de opkomsttijd langer is dan we zouden willen.’’

Volgens Baijens leeft de gedachte achter beroepsbrandweer al een tijdje. ,,We hebben eerst gekeken of we konden samenwerken met de bedrijfsbrandweer van Kijfhoek. Maar als die uitrukt naar een brand buiten het rangeerterrein, heb je daar dus geen brandweer meer. Dat is onwenselijk.’’ De bedrijfsbrandweer op Kijfhoek werd ingesteld na de grote brand van 2011. De gemeente drong daar toen al lang op aan, maar na de brand moest ook ProRail erkennen dat permanente aanwezigheid van brandweermensen noodzakelijk was.

Brandweer kan nooit zonder vrijwilligers

Volgens Baijens worden vrijwilligers en hun werkgevers het meest ontlast door overdag zes beroepsmensen in te zetten. Die kunnen samen de eerste tankautospuit bemannen. ,,Zonder vrijwilligers zullen we nooit kunnen, ook in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht niet. Voor de tweede tankautospuit en specialistische functies zijn die hard nodig.’’

De vrijwilligers worden alleen betaald als ze daadwerkelijk ingezet worden. De brandweer kent ook diensten waarbij mensen 24 uur in de buurt van de kazerne of zelfs in de kazerne blijven: ,,Maar op grond van Europese regels mogen we die diensten niet door vrijwilligers laten draaien. Vrijwilligers een deeltijdbaan geven is ook geen oplossing: ,,Dat levert dan weer problemen met arbeidstijden op.’’

Fors prijskaartje

Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht ziet de noodzaak van een onderzoek gezien de risico's in de regio, maar vreest dat daar fors prijskaartje aan hangt. Hij wil zo lang en zo veel mogelijk met vrijwilligers blijven werken, tenzij dat echt niet meer lukt. Daarbij merkt hij op dat de brandweer in zijn gemeente heeft er net weer zes vrijwilligers bij heeft. Zijn Zwijndrechtse collega Hein van der Loo: ,,Onderzoek naar optimale veiligheid is altijd goed.’’

Baijens erkent dat de brandweer onlangs zeer succesvol was met de werving van vrijwilligers: ,,Maar dat zou met corona te maken kunnen hebben. Mensen konden weinig andere dingen doen. Ik moet nog zien dat de werving over een paar jaar net zo succesvol is.’’

De veiligheidsregio onderzoekt nu waar een beroepspost een plek zou kunnen krijgen wat de kosten daarvan zijn. Daarover zal ook met het rijk gesproken worden. Daarna moet het bestuur van de veiligheidsregio een beslissing nemen. Daarin zitten de burgemeesters van de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

