Verbod op verkoop van shag en sigaretten op Dordtse weekmarkt? Betutteling, vindt verkoper Floor

Vier zaken open in vier jaar tijd - Maud (26) en Tjeerd (31) genieten van ondernemen

Vier zaken openen in vier jaar tijd en tegen het eind van deze maand de geboorte van hun eerste kindje. Saai is het leven van het Dordtse stel Maud van Leeuwen en Tjeerd de Knijf niet te noemen. Het ondernemersduo werkt als een geoliede machine samen in het centrum van de stad. ,,Als baas is het belangrijk om ook rottaakjes op je te nemen.’’