Verborgen parels! 15 x Dordtse terrassen op onverwachte plekken

indebuurtEven lekker neerploffen op het terras: het klinkt als een perfect plan voor een heerlijke zomerdag. Wil je de drukte mijden en zoek je een plekje dat nog niet door iedereen is ontdekt? Lees dan snel verder, want deze verborgen parels ken je misschien nog niet.

Stayokay

Het water kabbelt, vogels fluiten, het zonnetje schijnt en je neemt een slokje vers sap. Als je je ogen even dicht doet, zou je je zo aan het Gardameer kunnen wanen. En dat gewoon in ons eigen Dordt. Het terras van Stayokay Dordrecht ligt namelijk aan het Moldiep in de Biesbosch, en is een ideale plek om even te ontsnappen aan de drukte.

Bistro la Bohème

Houd je niet van enorme drukte en ben je fan van een kleiner terras? Dan moet je zeker eens bij Bistro La Bohème gaan kijken. Het restaurant aan de Steegoversloot heeft naast het pand een paar tafeltjes staan waar je kunt zitten. En in het kleine zijstraatje lijkt het net alsof je in het buitenland bent!

Lokaal De Klik

Aan de straatzijde van Lokaal De Klik op de Voorstraat is een klein terras en in de zaak zijn een paar tafels te vinden. Maar het echte visitekaartje is het terras aan het water. Daar heb je uitzicht op de Pottenkade en de Grote Kerk.

Theetuin bij Shirestal de Griendheuvel

Verscholen op het erf van Shirestal de Griendheuvel, vind je via een laantje met pruimenbomen, de theetuin. Niet alleen een leuke plek, maar ze hebben er ook ambachtelijke producten die je kunt bestellen.



De tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Entree van Theetuin de Griendheuvel. © Loes van Zanten

Den Witten Haen

De monumentale panden aan de Groenmarkt hebben diepe stadstuinen. Hoe diep die zijn, kun je goed zien als je op het terras zit van restaurant Den Witten Haen. Omdat de huizen zo hoog zijn, is het heerlijk stil in de tuin. Je hoort de stadsvogels fluiten en de bladeren van de oude bomen ritselen boven je hoofd.

Lunchroom Helena

Deze lunchroom vind je op de Voorstraat. Het pand op nummer 263 is smal, maar lang. En als je helemaal naar achteren loopt, kom je op een terras aan het water terecht. Zo heb je uitzicht op alle bootjes die voorbij varen. Ook aan de voorkant hebben ze een paar tafeltjes staan.

BRUT

Nog zo’n zaak waarvan je op het eerste gezicht niet verwacht dat er een mooi terras zit, is BRUT. Op het terras van de burgerbar aan de Groenmarkt, lijkt het net alsof je de binnenstad van Dordrecht even verlaat.

Broodcafé Jaap

Smoothies, koffie, thee of soep. Ze serveren het allemaal bij Broodcafé Jaap, waar je bij mooi weer ook heerlijk in de tuin kunt zitten. Jaap is bakker in hart en nieren en dus is het logisch dat brood er de boventoon voert. Blond, bruin, dubbel bruin of mais. We kunnen niet kiezen.

Il Giardino Gelato

Kijk, hun terras ligt wel verborgen, maar als je goed leest dan geeft de naam van de zaak het al weg. Niet erg en juist goed want de stadstuin van Il Giardino Gelato zou bij iedere Dordtenaar bekend moeten zijn. Ze serveren er ijscoupes en Italiaanse koffie.

Oogstpark

Als je een rondje maakt met de fiets, lopend of wellicht met de auto, ben je misschien wel bij de Oude Veerweg geweest. Bij deze weg in de Nieuwe Dordtse Biesbosch zie je een kas staan, zomaar uit het niets in het veld. Je vindt hier een pluktuin én terras waar je wat kunt drinken en eten.



Lees verder onder de foto >



Volledig scherm De kas en het terras bij het Oogstpark. © Loes van Zanten

Grand Café Boekmans

Grand Café Boekmans vind je in de wijk Stadspolders. Verborgen achter gebouwen zit je er heerlijk in het zonnetje of onder de parasol. Laat de menukaart maar komen.

No.38 City Bakery Café

Loop je je aan de voorkant te vergapen aan het mooie geveltje van Nieuwstraat 38, dan vergeet je misschien dat ze aan de achterkant een tuin hebben. Daar kun je heerlijk zitten met je kopje thee of koffie. En is er in de tuin geen plek meer? Dan kun je ook op het terras vóór het pand zitten.

Het Magazijn

Op een zwoele zomeravond is een plekje op het terras van Het Magazijn precies wat je wilt. Achter het restaurant vind je een supergrote ruimte waar verschillende tafeltjes staan. Met de slingers van lichtjes is het heel gezellig in het donker.

Pim’s Poffertjes & Pannekoekenhuis

Ga je naar Pim, dan weet je dat je altijd wat lekkers gaat eten. Een lekkere pannenkoek, een portie poffertjes of een bakkie met een wafel. Pim heeft een terrasje dat groot genoeg is om te genieten van de buitenlucht. Het is ook niet zo erg als je stuift met de poedersuiker.

Chez Heeren Jansen

Het lijkt alsof Chez Heeren Jansen alleen een restaurant heeft, maar kom je eenmaal achter de schutting dan hebben ze toch echt een heus terras. Je kunt kiezen voor alleen een bakkie buiten of een borrel, maar als je wilt eten op het terras dan serveren ze dat met liefde uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.