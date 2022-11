Verdachte aangehouden van zware mishandeling in Nieuw-Lekkerland

Prinses vraagt in Onderwijs­mu­se­um aandacht voor taalontwik­ke­ling peuters en kleuters

Prinses Laurentien heeft woensdag in het Nationaal Onderwijsmuseum de Dag van het jonge Kind geopend. Die is in het leven geroepen om stil te staan bij taalontwikkeling van kinderen in de eerste vier jaar van hun leven.

23 november