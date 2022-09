Verhuizing Dolderman pas eind dit jaar

Dolderman vertrekt en maakt plaats voor luxe woningen op één van de mooiste plekje van Dordrecht

Waar in Dordrecht nu nog schepen worden afgebouwd staat over ruim twee jaar een luxe appartementencomplex met karakteristieke, hoge kappen. ,,Palazzo’s aan de Oude Maas, al zeggen we in Dordrecht gewoon pakhuizen.’’

