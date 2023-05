Verkeersinfarct door afgesloten tunnel en ongelukken: ‘Twintig minuten gedaan over paar honderd meter’

achter de schermen Koningsdag was een Rotterdams volksfeest en dat mogen we best vol trots opschrij­ven

Koningsdag in Rotterdam was geslaagd. Een volksfeest. Dat vonden veel mensen en niet alleen de koning en de burgemeester. Bij AD Rotterdams Dagblad constateerden wij het ook. Waren we niet té chauvinstisch? Of té monarchistisch? Te weinig kritisch. Nee, vindt hoofdredacteur Paul van den Bosch. Als je een stemming in jouw stad waarneemt, moet je dat als journalist gewoon opschrijven.