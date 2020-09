Verkeersregelaar die voor ambulance uit sprint: ‘Ik ben gewoon graag behulpzaam’

COLUMN Ik schoot vol van die onvermoei­ba­re verkeersre­ge­laar op de N3

8:28 U zult me misschien een watje vinden, maar ik schaam me er niet voor dat ik even volschoot toen ik, op de website van deze krant, een wel héél bijzonder filmpje zag. Daarop zien we hoe een verkeersregelaar zich (zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid) met volle overgave op zijn werk stort.