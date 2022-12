Verkoop spullen gaat mis: jonge Dordtenaren geslagen met vuurwapen en beroofd

WK VOETBAL Elianne de Roon tipt Louis van Gaal: ‘Marten kan een rol spelen in het neutralise­ren van Messi’

Elianne de Roon, korfbalster van het Ambachtse DVS’69 en zus van international Marten, heeft een rotsvast vertrouwen in de goede afloop van de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Argentinië. ,,Onze tegenstander ALO wilde komende dinsdag een inhaalduel plannen, maar dat zou samenvallen met een eventuele halve finale. Dat gaat hem wat mij betreft dus niet worden, heb ik al aangegeven, want dan wil ik uiteraard voetbal kijken.’’

8 december