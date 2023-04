Verloederde touwfabriek in Dordrecht wordt opgeknapt

DE KWESTIE (GESLOTEN) Moet Dordrecht 300.000 euro bijdragen aan aanschaf schilderij? Of mag het een onsje minder?

Het wordt een spannende maand voor het Dordrechts Museum. Dat is geld bij elkaar aan het sprokkelen voor de aankoop van het schilderij Lezende jongeman in een Renaissancepaleis van de Dordtse schilder Samuel van Hoogstraten. Ook het college van B en W ziet dat zitten en wil 3 ton meebetalen aan de aanschaf. Voor 1 mei moet het museum met een bod komen. Is 300.000 euro niet een beetje veel voor een schilderij? Wat vindt u?