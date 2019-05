Vermiste Belg (37) viert vakantie in Dordrecht: ‘Hij ging hier wat kroegen af’

Volgens RTV Dordrecht is de Belg de afgelopen dagen gespot in Beneej, café De Vrijheid en het Stadscafé. Volgens de Dordtse omroep heeft een cafébezoeker twee keer een ontmoeting met de vermiste Belg gehad en daarna een melding gemaakt bij de autoriteiten. ,,Ik heb gewoon een week vrij genomen van mijn werk om bij te komen. Ik verblijf in het Stay Okay in de Biesbosch op het moment. Vrijdag 10 mei ga ik weer huiswaarts. Maandag moet ik gewoon weer aan het werk’’, zou Carpentier hebben verteld, zo schrijft RTV Dordrecht.



Een medewerker van het Stadscafé bevestigt dat de Vlaming in Dordrecht is geweest. ,,Hij is hier langs geweest. Da's alles wat ik weet’’, laat de medewerker weten. Inge Deen van café De Vrijheid wil niets over de kwestie kwijt. ,,Vanwege de privacy van deze man ga ik niets zeggen.’’ Het Stay Okay in Dordrecht laat weten niets kwijt te willen over de zaak.



Volgens RTV Dordrecht is de familie van de vermiste Belg op de hoogte gebracht. Desalniettemin wordt Carpentier volgens de Belgische politie nog steeds vermist.