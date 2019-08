Vermiste Dirk uit Dordrecht vertrok met ‘alleen zijn trouwring nog om zijn vinger’

Oeps! Auto belandt in sloot terwijl bestuur­ster haar boodschap­pen in huis zet

15:41 Een bewoonster van de Frans Halsstraat in Boven-Hardinxveld zal voortaan extra goed opletten als ze na het doen van de boodschappen haar auto even voor het huis laat staan. Haar auto raakte te water op het moment dat zij haar boodschappen in huis zette.