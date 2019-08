Vermiste meisje (14) uit Dordrecht is weer terecht

Louterbloe­men zoekt eigenaar in bosjes gedumpte kat met ontstoken poot: ‘Meld je!’

11:34 Dierentehuis en dierenambulance Louterbloemen is naarstig op zoek naar de eigenaar van een bijna uitgedroogde gedumpte kat met ontstoken poot, die maandagavond in een reismandje in de bosjes werd gevonden door een wandelaar op de Dordtse Merwekade. ,,De eigenaar doet er verstandig aan zich vóór morgen 10.00 uur te melden.”