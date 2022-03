Vernieuwde Kunstkerk opent met bijzondere expositie: ‘In heel korte tijd neergezet’

Foto’s, collages en tekeningen zijn als glas in lood op de ramen van de Kunstkerk geplakt, elke inzending in de lievelingskleur van de deelnemer. Het levert een indrukwekkend beeld op. Het raamwerk laat bovendien een kleurig patroon achter op de vloer en zorgt voor een warme sfeer in de kerk. ,,De expositie is heel druk, intens. Toch brengen het licht en het geluid een bepaalde rust met zich mee”, vertelt Anouk Kruithof (40).