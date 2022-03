Vernieuwende aanpak helpt honderden inwoners bij carrièreswitch: ‘Kickstart voelde echt als hulp’

De voorbeelden van inwoners van de Drechtsteden die baat hebben gehad bij het project, stapelen zich inmiddels snel op. Mara (24) is er een van. Ze haalde haar diploma interieurdesign op de Jan de Bouvrie academie in Deventer. Nu woont ze samen met haar vriend in Zwijndrecht. Een baan vinden binnen haar vakgebied lukte mede door de coronacrisis niet. Daarom ging ze maar aan de slag bij op de klantenservice van een verzekeringsmaatschappij, maar ze kwam er al gauw achter dat daar haar toekomst niet lag.