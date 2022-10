Vervoerders roepen FNV op af te zien van nieuwe staking in streekvervoer

,,Iedereen merkt dat het leven duurder is door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Medewerkers hebben behoefte aan direct merkbare oplossingen. Met vakbond CNV zijn we hierover in gesprek gegaan, de extra uitkering is het resultaat van deze gesprekken”, aldus Kagie. De VWOV vertegenwoordigt de ov-bedrijven Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz.

CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi zegt dat de extra uitkering in november wordt uitgekeerd. ,,De onvoorziene, ongekend hoge inflatie mag niet alleen voor rekening komen van de werknemers. We hebben daarom gevraagd om een forse extra eenmalige uitkering, bovenop de lopende cao. We zijn blij dat we daar een concrete afspraak over hebben kunnen maken. Die 1000 euro extra is voor iedereen erg welkom.” In het streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen.