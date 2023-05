Veteranen bezoeken monument Erehof op Dordtse begraafplaats

Verkeer raast net langs dit huis, dus vrezen Leonie en haar kinderen voor hun leven bij elke over­steek

‘Als een soort Russisch roulette.’ Zo omschrijft Leonie Kooij de levensgevaarlijke oversteek die zij, haar minderjarige kinderen en 73-jarige buurvrouw dagelijks moeten maken om een boodschap te kunnen doen, of naar school of werk te komen. Terwijl het verkeer over de N217 rakelings langs haar huist raast, vreest zij dat haar geluk na vier jaar lobbyen voor een achterpad ooit een keertje op raakt.