[VIDEO] Nieuw! Brasserie Biezz is geopend bij het Biesboschcentrum

OVER DE TONG Op bezoek bij Maria Johanna Hoeve in Noordeloos: ‘Gemoede­lijk golfen, lokale Limoncello en regenboog Romanov’

Generaties lang werd hier geboerd, nu is de koeienstal omgebouwd tot een groepsaccommodatie en de wei waarin de runderen graasden omgetoverd tot een golfbaan. In de oude boerderij huist een bed and breakfast en dáárnaast vinden we de brasserie van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos. ,,In een spijkerbroek ben je gewoon welkom!’’