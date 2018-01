Vier personen op A16 opgepakt

FC DORDRECHT FC Dordrecht wint oefenduel, maar verliest Braziliaan Matheus

4 januari FC Dordrecht zette de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar om in winst. Zaterdagderdeklasser Jonathan kreeg in Zeist, waar de selectie van trainer Gérard de Nooijer een kort trainingskamp afwerkt, met 6-2 klop. Vanwege glas op het hoofdveld werd het oefenduel op een bijveld in schemerlicht afgewerkt.