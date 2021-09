Vierde man opgepakt voor geruchtmakende koffermoord: 33-jarige Rotterdammer vast

Alle vier de mannen worden verdacht van het doodmaken van de 29-jarige Manuel Alvarez, en het wegmaken van zijn stoffelijk overschot. Alvarez werd eind juli in een woning in Rotterdam, aan de Zevenkampse Ring, om het leven gebracht. Een paar dagen later werd zijn lichaam in stukken teruggevonden in koffers, verstopt in de achterbak van een auto die geparkeerd stond in Dordrecht.

Wat de relatie is tussen het slachtoffer uit Zwijndrecht en de Rotterdammer, is nog niet bekend. Daar doet het Openbaar Ministerie geen uitspraken over.

Handlangers

De zaak kwam aan het rollen toen een 25-jarige man bekende dat hij iemand om het leven had gebracht. De Zwijndrechtenaar was de eerste verdachte die vast kwam te zitten voor de geruchtmakende koffermoord. Tussen hem en Alvarez was ‘mogelijk sprake van een confict’. Niet veel later pakte de politie nog eens twee mannen uit Zwijndrecht op, van 18 en 20 jaar oud. Zij zouden de eerste verdachte hebben geholpen.

Wanneer de Rotterdammer precies is opgepakt, is niet bekend. Dat zal ergens in de afgelopen twee weken zijn gebeurd, aangezien hij deze donderdag wordt voorgeleid bij de raadkamer van de rechtbank. Daar zal worden besloten of hij nog langer vast moet blijven zitten, en of dat dan 30 of 90 dagen zal zijn.

Voorarrest verlengd

Het OM laat desgevraagd weten dat de twee jongste verdachten in de zaak in ieder geval nog dertig dagen langer vastzitten, dat is vorige week donderdag bepaald. Het voorarrest van de 25-jarige verdachte is eerder al verlengd met drie maanden. ,,Waarom de ene verdachte langer vast blijft zitten dan de ander, heeft te maken met de rol van die persoon in het geheel. Maar het zou goed kunnen dat na die 30 dagen het arrest weer verlengd wordt”, aldus een woordvoerder van het OM.

