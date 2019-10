Vijf mensen midden in de nacht aangehouden op N3 na plofkraak in Dordrecht

Even na 3.15 uur vanochtend werd de pinautomaat bij de Hema in winkelcentrum De Bieshof in de wijk Oudelandshoek opgeblazen. Een getuige, die een harde knal hoorde, zag het vijftal op een scooter wegvluchten. Op de Dordtse Randweg wist de politie de verdachten aan te houden.

Het is nog onduidelijk wanneer winkelcentrum De Bieshof wordt vrijgegeven. Evenmin is bekend of er geld is buitgemaakt.

Plofkraken

Het is voor de vierde keer achtereen dat er in de regio in de nacht van woensdag op donderdag een pinautomaat werd opgeblazen. De reeks begon met twee plofkraken in Spijkenisse, vorige week gebeurde dat in Vlaardingen. Volgens een politiewoordvoerster is het nog te vroeg om de zaken te linken. ,,Maar we nemen dit vanzelfsprekend mee in het onderzoek.’’