Vincent tovert café De Pul om tot literair wielercafé: ‘Zoiets is er nog niet in Dordrecht’

Zwijn­drecht pakt regionale honkbalhe­ge­mo­nie: ‘Grootste kracht is dat het een familie­team is’

The Hawks regeerde jarenlang met straffe hand op honkbalgebied in de Drechtsteden. Er is echter sprake van een wisseling van de wacht: de Dordtse club, inmiddels afgezonken naar de tweede klasse, is ingehaald door Zwijndrecht dat als nieuwkomer op hetzelfde niveau goede sier maakt met een ongeslagen reeks van vier duels.