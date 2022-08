‘Vliegend’ kraanponton voorproefje voor feeëriek lichtspektakel in de Drechtsteden

Zwaan slaat zijn vleugels uit: Erasmus­brug schijnt het songfesti­val tegemoet

Alsof de Zwaan zijn vleugels uitslaat. De majestueuze Erasmusbrug in Rotterdam werpt prachtige lichtbundels in de avondlucht, om zo het Eurovisie Songfestival te omarmen. ,,Een symbolisch en warm welkom aan de wereld en het Eurovisie Songfestival. Hello Europe’’, verklaart een woordvoerster van de organisatie dit spektakelstuk. De komende dagen zullen dit soort lichtshows ook te zien zijn bij andere iconen in de Maasstad, zoals Depot Boijmans Van Beuningen en Hotel New York.

18 mei