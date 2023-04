Vluchtelingenopvang Crownpoint ontruimd na brandmelding

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE El Azzouzi bezorgt FC Dordrecht met tien man niet meer verwachte zege tegen Jong AZ

FC Dordrecht is vrijdagavond in een kansarme wedstrijd, die vanwege onweer ruim een kwartier later begon, drie punten rijker geworden. Het elftal van trainer Michele Santoni, dat na tweemaal geel voor Tidjany Touré tot tiental was gereduceerd, versloeg Jong AZ aan de Krommedijk met 1-0. Verdediger Anouar El Azzouzi werd in de 87ste minuut de matchwinner.