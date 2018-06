Voetbalteam FC De Rebellen speelt tegen gedetineerden in Dordtse bajes

Homo toegeta­keld in Dordrecht

13:33 Een Dordtenaar is gisteravond in zijn woonplaats mishandeld vanwege zijn homoseksuele geaardheid. De man had net het café The Mood verlaten toen drie jongens hem uitscholden voor ‘kankerhomo’. Vervolgens deelden ze ook klappen uit aan het slachtoffer. Die stapt vandaag naar de politie om aangifte te doen.