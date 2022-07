Vogelgriep veroorzaakt massale sterfte onder grote Sterns: ‘Het is een doffe ellende’

Volgens Nature Today, de door de Wageningen University & Research (WUR) uitgegeven nieuwsbrief, komt vogelgriep onder (water)vogels in de vrije natuur voor, in laag-pathogene varianten. In het huidige geval gaat het om het hoog pathogene subtype H5, dat ontstaan is in de pluimvee-industrie. Deze is overgeslagen naar wilde vogels die het virus hebben meegenomen naar Europa.