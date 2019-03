Vogelspotters uit het hele land rukken uit naar Dordrecht: een papegaaiduiker!

Vogelspotters uit het hele land zijn neergestreken aan de Indus in Dordrecht. Daar dobbert een papegaaiduiker. ,,Het is een surrealistisch gezicht’’, aldus boswachter Thomas van der Es.

Papegaaiduikers vertoeven normaal gesproken veel noordelijker en zijn aan de Nederlandse kust zeldzame wintergasten. ,,Maar zo diep landinwaarts is echt ongekend’’, weet Van der Es. Hij vermoedt het dier de afgelopen weken door de harde wind verwaaid is en onmogelijk terug kan naar zijn broedgebieden. De enige plek waar ze in Nederland in gevangenschap te zien zijn is Blijdorp: ,,Daar zijn ze allemaal geringd. Dat is deze niet.‘’

Volgens hem verkeert het dier in slechte conditie. Bovendien kan het in deze omgeving niet aan geschikt voedsel komen. ,,We moeten even aankijken hoe het gaat, maar waarschijnlijk is het het beste om de papegaaiduiker te vangen en naar de opvang te sturen. Dan kan hij later in zijn eigen leefgebied uitgezet worden.’’

Voor de vogel is het uitstapje naar Dordrecht dus een droevig verhaal. ,,Maar voor de mens is het een unieke kans om zo'n dier te zien. Het is niet voor niets dat al die vogelaars daar in de hondenstront gaan liggen om hem te fotograferen.’’