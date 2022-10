Volgende week kun je hier straffeloos en anoniem je steekmessen inleveren

Dordrechts Museum maakt werk van diversi­teit: ‘Iedereen moet zich kunnen herkennen in onze collectie’

Iedereen moet zich welkom voelen in het Dordrechts Museum, maar hoe pakt het museum dat aan? Hiervoor is door de directie zelfs een adviseur diversiteit & inclusie aangesteld. ,,Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over diversiteit”, zegt artistiek directeur Femke Hameetman. En wat doet die gouden schapenkop in haar kantoor?

