Volwassen Papendrechters met laag inkomen kunnen de rest van het jaar gratis sporten bij negen clubs

Review De iPhone SE (2022) is een iPhone 13 in oude kleren

Met een prijs van ruim 500 euro is de nieuwe iPhone SE niet goedkoop te noemen, maar voor dat geld krijg je wel een buitengewoon krachtig toestel. Want hoewel hij er van buiten uitziet als de alweer acht jaar oude iPhone 6, is hij van binnen net zo snel als de iPhone 13.

7:30