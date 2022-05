Voor ‘kutneger’ uitgescholden vader zelf voor de rechter: ‘Hij probeerde me te wurgen’

,,,Paardenlul!’’ Ook op 5 december 2020 is het slechts één woord, waardoor de vlam in de pan slaat. De belediging komt uit de mond van de dronken schilder Jack. Hij is op Sinterklaasavond op bezoek geweest bij S.M. (46). Juist als die met de auto klaarstaat om hem thuis te brengen, waggelt Jack naar de politie die iets verderop bij een portiekflat in de Dordtse Beekmanstraat staat. Een bewakingscamera legt in beeld en geluid haarfijn vast hoe een grappige situatie binnen zeven minuten omslaat in chaos, gegil, gewonden en het gewraakte 'kutneger’.