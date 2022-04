Voor omwonenden Kloostertuin is de maat nu écht vol…

Wie blijft overeind in keiharde korfbalfi­na­le in kolkend Ahoy? ‘Hard spelen hoort erbij’

De Korfbal League-finale tussen PKC en Fortuna is voor Wim Scholtmeijer, de coach van de Papendrechters, de tweede eindstrijd op rij. Hij verwacht een keihard duel tussen beide grootmachten. ,,Wij gaan zien wie er het best overeind blijft in een kolkend Ahoy.”

16 april