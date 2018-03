Voorjaarsschoonmaak? Dikke file voor milieudepot

Strenge controles openingstijden Dordtse winkels met Pasen

23 maart Winkeliers in Dordrecht zullen met Pasen worden gecontroleerd door handhavers in de stad. Die bekijken of de ondernemers zich wel houden aan speciale winkeltijden tijdens de feestdagen. Wie de regels overtreedt, riskeert een waarschuwing of zelfs een dwangsom. ,,Laat winkeliers toch geld verdienen'', klinkt het zuur vanuit de Dordtse ondernemersvereniging.