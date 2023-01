Voortaan geen gekapte kerstbomen meer in de stad? Dierenpartij pleit voor leenbomen mét kluit

Het is elk jaar een spectaculair gezicht als de lichtjes aangaan in de metershoge kerstbomen op verschillende plekken in de stad. De duizenden lichtjes zorgen voor een sprookjesachtige sfeer en die moeten van de PvdD ook vooral blijven, maar die zouden dan voortaan wel opgehangen worden in een leenboom. ‘Die gaan na gebruik weer terug de volle grond in. Daardoor wordt de boom niet gekapt en kun je jaren van dezelfde boom genieten’, zegt gemeenteraadslid Pieter Groenewege in een persbericht van de PvdD.