Voorzitter veiligheidsregio roept op om vluchtelingen op te vangen: ‘Denk wel héél goed na of je het aankunt’

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid moet in de komende twee weken tweeduizend mensen kunnen opvangen die uit het door oorlog verscheurde Oekraïne zijn gevlucht. Voorzitter Wouter Kolff roept iedereen die plek heeft thuis en in staat is één of meer vluchtelingen op te vangen, op zich te melden. ,,Maar denk wel héél goed na voor je dit doet.”

Van die in totaal tweeduizend opvangplekken die er moeten komen in de regio, zijn er inmiddels al bijna duizend gecreëerd voor de toenemende stroom aan vluchtelingen uit het gebied dat bijna twee weken werd bestormd door Russische troepen, onder leiding van president Poetin.

Onder meer kantorencomplex Crownpoint aan de Dordtse Spuiboulevard wordt omgebouwd tot ‘gasthuis’ voor honderden vluchtelingen. Dit meldde Kolff tijdens een persconferentie dinsdag.

Kantorencomplex Crownpoint aan de Dordtse Spuiboulevard wordt omgebouwd tot 'gasthuis' voor honderden vluchtelingen.

Verder zíjn of ontstaan er op korte termijn opvangplekken in Alblasserdam, Hardinxveld, Gorinchem, Papendrecht, Molenlanden en Sliedrecht. ,,Maar de gemeenten die ik nu niet opnoem zijn druk bezig met inventariseren waar het bij hun kan”, aldus Kolff. ,,De eerste duizend liggen dus echt in het verschiet.”

Inmiddels zijn ruim 1,7 miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Het overgrote deel zit in buurlanden, met name Polen. ,,Het absorptievermogen van dat land is gigantisch, maar houdt ook een keer op.” Langzaamaan druppelen steeds meer vluchtelingen Nederland binnen.

En waar het stopt, is moeilijk te voorspellen. ,,Als het zo is dat komende weken ook de westelijke kant van Oekraïne wordt bezet, kan het zomaar zijn dat die aantallen gaan toenemen. En dat zou betekenen dat we er nog lang niet zijn met die 2000 opvangplekken. We hebben te maken met een snel ontwikkelende situatie die erg zorgelijk is, voor zowel de vluchtelingen, als voor onszelf. Op allerlei manieren wordt ook onze manier van leven bedreigd. Voor die zaken is ook landelijk aandacht. Maar waar wij ons nu primair mee bezighouden is het organiseren van opvang voor vluchtelingen die deze kant opkomen.”

En daar zijn gemeenten, alsook de Veiligheidsregio, druk mee bezig. Al vallen onder de duizenden opvangplekken die in de regio Zuid-Holland Zuid moeten ontstaan, ook particuliere initiatieven. Zoals het bedrijfspand in Sliedrecht dat straks 150 vluchtelingen zal huisvesten. Maar ook (tijdelijke) opvang van vluchtelingen bij inwoners van deze regio thuis, ‘telt mee’. ,,Het is alle hens aan dek. Alle opvang is welkom, voor zes maanden, maar ook bijvoorbeeld voor de eerste 48 uur.”

Quote Je haalt langdurig iemand in huis. Dat kan ook nog wel iemand zijn met een trauma of iemand die tijdens haar verblijf bij jou te horen krijgt dat haar man is overleden, bijvoor­beeld Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Vluchtelingen bij particulieren thuis maakt volgens Kolff ‘ook een wezenlijk onderdeel uit van de opvang die we willen gaan organiseren’. Dat doen we niet alleen, dat doen we met ervaren organisaties in het land. We hebben al vele tientallen, zo niet honderden, aanmeldingen gekregen in onze regio van mensen die onderdak aanbieden. Ik zeg daarover: heb een groot en warm hart, maar denk ook goed na of je dat aankan.”

,,Je doet het niet voor een week of twee, maar je haalt langdurig iemand in huis. Dat kan ook nog wel iemand zijn met een trauma of iemand die tijdens haar verblijf bij jou te horen krijgt dat haar man is overleden, bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat mensen gul zijn, maar anderzijds moeten mensen ook tegen zichzelf worden beschermd.”

Daarom werkt de overheid samen met Stichting Vluchtelingenwerk, die weer werkt met Takecarebnb. ,,Zij zorgen ervoor dat er een goede match komt tussen een gezin dat opvang wil aanbieden en de vluchteling(en). Bovendien kunnen zij ook de benodigde begeleiding bieden. Dus als je je aanmeldt, doe dat dan via die site en dan kom je vanzelf in de stroom terecht met mensen die je begeleiden.”

Platgebombardeerd

Voorlopig gaat Kolff uit van vluchtelingenopvang voor zes maanden. ,,Maar we realiseren ons ook dat veel wijken in Oekraïne zijn platgebombardeerd of kapotgeschoten. En dat het niet zomaar veilig is om terug te gaan, als de oorlog voorbij is. We kunnen die zes maanden dus verlengen naar een jaar.”

Quote Als het betekent dat anders een paar meter verderop moeders met kinderen onder een brug liggen, dan is dat niet anders Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Niet alleen onderdak kunnen mensen aanbieden, ook hulp op allerlei andere manieren is van harte welkom. ,,Wie wil, kan zich als vrijwilliger aanmelden bij Vluchtelingenwerk. Bovendien kun je je ook melden bij een speciale site van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het plan is bovendien dat er binnenkort een speciaal telefoonnummer in het leven wordt geroepen waar mensen naartoe kunnen bellen met vragen en hulpaanbod.”

Wie vragen heeft over de opvang van vluchtelingen, kan in eerste instantie terecht bij de eigen gemeente. ,,Op dit moment moeten mensen vooral zo goed en kwaad als het gaat een bed hebben. Dat is prioriteit één. Verder moet er snel worden nagedacht over onderwijs voor de kinderen die hierheen komen en eventueel werk voor de volwassenen die hier zijn of komen. Laten we nu vooral zorgen voor een warm ontvangst.”

‘Dan maar niet op vakantie’

Momenteel is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid opgeschaald naar GRIP 2, vanwege de crisissituatie. Áls de vluchtelingenstroom uit Oekraïne onverhoopt zó groot wordt dat vakantieparken en hotels noodgedwongen moeten worden aangewezen als opvanglocaties, dán moeten vakanties maar wijken. ,,Als het betekent dat anders een paar meter verderop moeders met kinderen onder een brug liggen, dan is dat niet anders.”

Vooralsnog zijn gemeentes zelf aan zet voor het kiezen van opvanglocaties. ,,Als de crisis groter wordt, en gemeenten niet snel genoeg locaties voor opvang kunnen aanwijzen, dan heeft de Veiligheidsregio allerlei bevoegdheden om dit zelf te doen. Te denken valt aan hotels en vakantieparken. Maar daar zijn we nu nog niet en daar blijf ik ook het liefst vandaan.”

Vluchtelingen uit Oekraïne worden in een particuliere noodopvang in Sliedrecht opgevangen.

