Vrachtwagen verliest lading op Moerdijkbrug: A16 bezaaid met gordijnen

Papendrech­ter Guus (16) speelt in Oranje onder 17: ‘Ik wil profvoet­bal­ler zijn, maar ook mijn diploma halen’

20:34 Guus Baars beleefde een prachtig 2019. De 16-jarige centrumverdediger uit Papendrecht bleef een jaar lang ongeslagen met Feyenoord en maakte zijn debuut in Oranje onder 17 jaar. ,,Over twee jaar wil ik in De Kuip staan.’’